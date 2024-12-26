Александр Стояногло: "Я твердо намерен пойти по этому пути" 

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло намерен в 2025 году инициировать прямой и масштабный разговор с избирателями для обсуждения всех важнейших, фундаментальных вопросов для изменения страны к лучшему.
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