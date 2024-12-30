В Петербурге покажут ледовое шоу «12 месяцев»

На арене Ледового дворца выступят олимпийские чемпионы Санкт-Петербургский Ледовый театр 30 и 31 декабря покажет новогоднюю сказку «12 месяцев» в постановке знаменитого спортсмена, актера и режиссера Ильи Авербуха.
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