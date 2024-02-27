Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Елена Киршанская
    А у вас есть право такое говорить? Когда  Монтян ведет стримы, тысячи человек  реально видят и слышат как возле неё  ...Убийственная «пра...
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    """Война нас учит ценить ресурс, который мы потеряли. Война. сержант, нас учит ценить, все то, что мы потеряли. Бегом...Убийственная «пра...
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    Я знаю реально сколько мы собираем за сутки если нам  бросают клич. А вы?Убийственная «пра...

Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Автор: Михаил Токмаков Прошедшая неделя оказалась достаточно обильной на негативные инфоповоды, один из которых стал предельно персонифицированным: 21 февраля покончил с собой донбасский ополченец первой волны, волонтёр и военблогер Морозов, более известный под позывным Мурз (на фото).

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Комментарии
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Елена Киршанская
Я знаю реально сколько мы собираем за сутки если нам  бросают клич. А вы?
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1 час.
Елена Киршанская
&quot;&quot;&quot;Война нас учит ценить ресурс, который мы потеряли. Война. сержант, нас учит ценить, все то, что мы потеряли. Бегом на последний пост, сержант, скажите что б вас расстреляли. И только, сержант, попробуйте не успеть!&quot;
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1 час.
Елена Киршанская
А у вас есть право такое говорить? Когда  Монтян ведет стримы, тысячи человек  реально видят и слышат как возле неё  гремит и взрывается. Когда она развозит гуманитарку в забытые всеми районы - там тоже все гремит и взрывается. За пустые слова медали не дают - а ей вручили медаль. Покажите свои права на свои слова.
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24 мин.

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