Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Я знаю реально сколько мы собираем за сутки если нам бросают клич. А вы?

"""Война нас учит ценить ресурс, который мы потеряли. Война. сержант, нас учит ценить, все то, что мы потеряли. Бегом на последний пост, сержант, скажите что б вас расстреляли. И только, сержант, попробуйте не успеть!"

Елена Киршанская

А у вас есть право такое говорить? Когда Монтян ведет стримы, тысячи человек реально видят и слышат как возле неё гремит и взрывается. Когда она развозит гуманитарку в забытые всеми районы - там тоже все гремит и взрывается. За пустые слова медали не дают - а ей вручили медаль. Покажите свои права на свои слова.