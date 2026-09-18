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УтроNews

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ФАО: к 2030 году число голодающих в мире может достичь 520 млн

ФАО: к 2030 году число голодающих в мире может достичь 520 млн

По его словам, до начала кризиса на Ближнем Востоке эта цифра оценивалась в 503 миллиона человек.УтроNews .

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