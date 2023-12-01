﻿﻿Форма тела напрямую зависит от качества движения лимфы. Именно поэтому такая популярная процедура, как остеопатический лимфодренажный массаж, способна творить с вашей фигурой настоящие чудеса: уменьшает объемы (в некоторых случаях даже на несколько сантиметров за сеанс) и помогает похудеть.