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Парламентская газета

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Ван И заявил, что поддерживает созыв мирной конференции по Украине

Ван И заявил, что поддерживает созыв мирной конференции по Украине

Китай поддерживает проведение международной конференции по мирному урегулированию на Украине, которая была бы признана как Москвой, так и Киевом, с равноправным участием всех сторон.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Конференции можно хоть каждый день собирать, только что от этого изменится? Верховный говномкомандующий усраины законодательно запретил себе любые переговоры, да и мы то же пока не добились нужных результатов от СВО. А оставлять недобитого зверя -  очень хреновая идея, с уверенностью в 146% можно предположить, что нападки на новые регионы и  исконные территории России будут продолжаться. Поэтому собраться по3,14здеть можно, но это не отменит  и не заморозит СВО.
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