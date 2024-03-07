Ван И заявил, что поддерживает созыв мирной конференции по Украине

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Леонид Ла Рошель

Конференции можно хоть каждый день собирать, только что от этого изменится? Верховный говномкомандующий усраины законодательно запретил себе любые переговоры, да и мы то же пока не добились нужных результатов от СВО. А оставлять недобитого зверя - очень хреновая идея, с уверенностью в 146% можно предположить, что нападки на новые регионы и исконные территории России будут продолжаться. Поэтому собраться по3,14здеть можно, но это не отменит и не заморозит СВО.