Орбан согласился со словами Макрона о неравнозначной цене конфликта на Украине для ЕС и США

Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США.