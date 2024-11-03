Тальков, Фриске, Караченцов, Брик: как сейчас живут дети покойных звезд

43-летний сын музыканта Игоря Талькова отправился в тур по Сочи и Адлеру с хитами покойного отца. Как сейчас живут Тальков-младший, сыновья Жанны Фриске и Николая Караченцова и дочери Тодоровского, Брик и Насырова? Сын Талькова назвал причину убийства отца Летом 2024 года закончилось расследование убийства Игоря Талькова, совершенного в 1991 году.