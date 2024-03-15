Минобороны: Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что артиллеристам Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно удалось ликвидировать группу пехоты украинских боевиков к северу от Соледара.
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