Израиль и «Хезболла» обменялись интенсивными обстрелами

Можно ли говорить о начале новой эскалации на Ближнем Востоке? Тем более на фоне затянувшегося ожидания ответного удара Ирана за убийство одного из лидеров ХАМАСЛиванская группировка «Хезболла» назвала удар по Израилю ответом на убийство одного из высокопоставленных военных командиров и заявила, что это был только первый этап масштабной операции, который завершился успешно.