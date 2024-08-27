Кириллов: ядерное топливо могут применить на Украине для создания "грязной бомбы"

Отходы опасных химических производств и ядерного топлива, которые ввозятся на территорию Украины, могут быть применены для изготовления так называемой "грязной бомбы" и химических провокаций "под чужим флагом".
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