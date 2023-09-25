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Ну и кто тут "терпилы"? Путин ударил по Западу его же оружием: Россия "грабанула" вороватых англосаксов по-крупному

Оказывается, не только западные "ворюги" могут так умело оставлять без штанов целые государства под видом экономических санкций.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Сво как раз потому и случилось, что у нас Президент, а не чучело, как на украине, в сша, и странах-прокладках))
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51 мин.
Elena Dmitrieva
А ты сколько вернул, гений соцсетей?
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50 мин.
ВЛ
Валерий Логачев
А разве есть в русском языке « в три дорога»? Втридорога - слитно. Сколько же безграмотных развелось!
Ответить
3 мин.

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