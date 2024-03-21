Русская весна
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Русская весна

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Рокки-4: старая антироссийская пропаганда до сих пор работает

Рокки-4: старая антироссийская пропаганда до сих пор работает

Фильм Рокки-4 (1985) — образец антисоветской пропаганды времен Рейгана, где русские умышленно расчеловечены, боксер Иван и даже его жена нарочито высокомерны, жестоки, им нравится смотреть, как умирает американский спортсмен, а Рокки, конечно, благородный герой, который мстит за смерть товарища… Интересно, что если в России, например, сегодня этот фильм воспринимают как что-то забавное из прошлого, то американцы, судя по комментариям, все еще находятся под влиянием подобных картин, считая себя морально выше русских да и вообще всех.

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