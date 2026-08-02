Назван самый продаваемый полноприводный автомобиль в России

За первое полугодие 2026 года сложилась занятная картина на рынке новых полноприводных автомобилей. Сам сегмент, по подсчетам агентства «АВТОСТАТ», разросся до рекордных 42,8% от всех продаваемых легковушек.
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