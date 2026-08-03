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Царьград

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Юристы спорят о повестках из военкомата для сделок с недвижимостью

Юристы спорят о повестках из военкомата для сделок с недвижимостью

Эксперты пока не пришли к единому мнению о законности дополнительных проверок перед сделками.Федеральная сеть агентств недвижимости «Этажи» ввела новое внутреннее правило — теперь компания запрашивает у своих клиентов выписки из реестра повесток.

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