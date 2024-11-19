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Сергей Шакуров сыграл разведчика, который спасает внучку из заложников

Сергей Шакуров сыграл разведчика, который спасает внучку из заложников

Завершились съемки приключенческого фильма «Гуантанамера», разработанного режиссером Сергеем Мокрицким, в котором участвуют как российские, так и латиноамериканские знаменитости, включая народного артиста России Сергея Шакурова.

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