Сергей Шакуров сыграл разведчика, который спасает внучку из заложников

Завершились съемки приключенческого фильма «Гуантанамера», разработанного режиссером Сергеем Мокрицким, в котором участвуют как российские, так и латиноамериканские знаменитости, включая народного артиста России Сергея Шакурова.
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