В Саратовской области полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» для отдыхающих детского лагеря

В детском лагере «Буревестник» было по-особенному шумно и энергично. К ребятам в гости приехали не просто гости, а настоящие стражи порядка, которые превратили обычную утреннюю зарядку в захватывающее событие.
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