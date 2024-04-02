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С 16 марта по 7 апреля МВД проводит основной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленный на сокращение незакон...

С 16 марта по 7 апреля МВД проводит основной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленный на сокращение незакон...

С 16 марта по 7 апреля МВД проводит основной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленный на сокращение незаконного оборота наркотиковНесмотря на эффективность усилий сотрудников органов внутренних дел в части противодействия распространения, запрещенных веществ и вовлечения в преступный бизнес несовершеннолетних, проблема не теряет с .

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