В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном получении социальных выплат в крупном размере

В августе 2023 года в следственную часть Следственного управления УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступил оперативный материал о причастности группы лиц, в том числе пенсионного возраста, к совершению противоправных деяний.
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