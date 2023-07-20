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Triumph Tiger 900 – A Custom British Desert Sled

Triumph Tiger 900 – A Custom British Desert Sled

Оригинальный Triumph Tiger 900 был выпущен в 1993 году и оставался в производстве в течение 5 лет. Он завоевал небольшую, но верную группу последователей, которые прозвали его «пароходом» и объездили на этой модели практически все регионы планеты.

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