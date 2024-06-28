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Житель Чебоксар потерял 200 тысяч рублей на мошенничестве через интернет-сервис для свиданий

Житель Чебоксар потерял 200 тысяч рублей на мошенничестве через интернет-сервис для свиданий

Жители Чебоксар стали жертвами мошеннического плана, который был организован через интернет-сервисы. Один из таких случаев произошел с 27-летним местным жителем, который решил воспользоваться услугами проститутки, найденной в одном из таких сервисов.

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