Объем торгов акциями биткоин-майнеров превысил $3,5 млрд

Компании, занимающиеся добычей криптовалюты, показали высокие объемы торгов на американских биржах в понедельник, сделав акции некоторых из них более продаваемыми, чем даже акции крупнейших технологических гигантов США.
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