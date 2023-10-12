Подполковник Квятковски: Украина лишится интереса США из-за Израиля

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит снижение интереса руководства Соединенных Штатов к Украине.
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