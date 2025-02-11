Никишин о СКА: «Нас и в прошлом сезоне списывали со счетов, когда мы проигрывали. Вы сейчас это даже не помните. Важно то, что будет в плей-офф»

Команда находится на 6-м месте в таблице Западной конференции. – Как оцените последние результаты и игру СКА? С одной стороны, был домашний разгром от «Ак Барса» (3:8), с другой – в последних восьми матчах всего два поражения.
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