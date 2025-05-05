Как рухнул немецкий Западный фронт

Солдаты 9-й армии США идут по улице захваченного города в Рейнской области. Февраль 1945 г. Общая ситуация После неудачи Арденнского наступления (Арденнский урок для американцев) США и Англия собирались возобновить наступление и перенести военные действия на территорию Германии.