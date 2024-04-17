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Петербургский дневник

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ЗакС предложил скидку на штраф за платную парковку для тех, кто платит в течение 20 дней

ЗакС предложил скидку на штраф за платную парковку для тех, кто платит в течение 20 дней

Инициативу отправят в Госдуму Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 17 апреля, поддержали проект федерального закона, который позволит регионам вводить скидки на штрафы за платную парковку для тех, кто оплатит их в течение 20 дней.

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