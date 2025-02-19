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Царьград

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На борт самолёта сажать отказались: 15 русских застряли в Барселоне из-за "начальника"

На борт самолёта сажать отказались: 15 русских застряли в Барселоне из-за "начальника"

Европейский лоукостер Ryanair отказался пускать на борт самолёта 15 граждан России, имеющих ВНЖ Евросоюза.

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