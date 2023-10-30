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Закон, порядок, государство

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  • lenivka
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    автор этой хрени хоть бы прикинул: 65 лет и 50 лет семейной жизни..Это КАК??Россиянам от 65 л...
  • lenivka
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