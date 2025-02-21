Глава Северодвинска исполнил мечту 5-летнего ребёнка

Такое задание ему выпало в рамках участия во всероссийской акции «Ёлка желаний».— Искренне верьте и всё сбудется! Исполнили мечту 5-летнего северодвинца — Лёва хочет стать профессиональным военным, как и его отец, участник специальной операции.