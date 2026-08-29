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Ozon запустит новый для себя формат продажи товаров

Ozon запустит новый для себя формат продажи товаров

Пункты выдачи заказов будут выполнять роль небольших логистических центров.29 августа. /MEDIA TALK/. Пункты выдачи заказов будут выполнять роль небольших логистических центров.

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