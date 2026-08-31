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Царьград

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В продуктах "Ермолино" нашли сальмонеллу, листерию и следы фекалий

В продуктах "Ермолино" нашли сальмонеллу, листерию и следы фекалий

Опасные продукты нашли в магазинах по всей стране, от Петербурга до Сибири.Роспотребнадзор обнаружил опасные бактерии в продукции бренда "Ермолино" — от варёной колбасы до творога и пирожных.

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