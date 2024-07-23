В Анапе турист разбил арендованный Ford Mustang и еще пять машин

В Анапе молодой мужчина арендовал Ford Mustang и разбил его, а также еще несколько машин. Как сообщает пресс-служба УВД по Краснодарскому краю, ДТП случилось 22 июля в 22 часа по местному времени на улице Таманской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии