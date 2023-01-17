Почему Путин не рушит стратегические мосты на хохлостане?

Да-да, знаю - этот вопрос не принято задавать в нашем инфо-поле и его стараются обходить все наши штатные политологи, а когда им всё-же приходится отвечать, то просто озвучивают шаблонную методичку : "Мощность БЧ "Калибров" и "Искандеров" недостаточна для разрушения мостов или даже для нанесения им серьёзных повреждений, поэтому тратить ракеты на такие попытки - нецелесообразно" Интересная фигня - когда нормальные люди вроде меня в начале мая прошлого года задавали вопрос : "Почему Путин не наносит ракетные удары по энергетической инфре хохлостана", то в ответ получали тупой шаблон : "Этого делать нельзя, потому что пострадают невинные(!) гражданские хохлы, наступит гуманитарная катастрофа и прочие трудности жизни" Но, после того, как хохлопидоры взорвали Мост, все почему-то сразу забыли про эту тупую фигню, и на данный момент энергетика хохлостана серьёзно разрушена постоянными ракетными ударами РФ.