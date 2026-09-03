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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о внуке Максиме: «Так получилось, что тренеры больше доверяли Шестеркину и Сорокину. Карьера получилась неплохой, 12 лет в КХЛ – большое дело, есть серебро МЧМ-2016»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался по поводу своего внука Максима, который в июне объявил о завершении карьеры в 29 лет.

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