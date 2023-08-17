Путин поручил изменить условия выплаты детского пособия до 1,5 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 октября внести изменения в законодательство, сохраняющие за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже в случае их выхода на работу.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 октября внести изменения в законодательство, сохраняющие за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже в случае их выхода на работу.
Свежие комментарии