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Путин поручил изменить условия выплаты детского пособия до 1,5 лет

Путин поручил изменить условия выплаты детского пособия до 1,5 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 октября внести изменения в законодательство, сохраняющие за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже в случае их выхода на работу.

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