США пытаются расширить влияние в Казахстане – МИД России

В русском МИД рассказали, какие действия Вашингтон применяет в отношении Казахстана.Соединённые Штаты намереваются расширить своё влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии