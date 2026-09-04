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Культуромания

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В Котласе на форуме «Северное Трехречье» обсудят развитие детско-юношеского туризма

В Котласе на форуме «Северное Трехречье» обсудят развитие детско-юношеского туризма

25–26 сентября в Котласе (Архангельская область) пройдет форум «Северное Трехречье». Событие посвящено развитию детско-юношеского туризма и приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

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