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30 лет ГКЧП. Почему не случилась реинкарнация СССР?

30 лет ГКЧП. Почему не случилась реинкарнация СССР?

ЗАЯВЛЕНИЕ   от 18 августа 1991 года В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127 Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу; в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик; руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, Заявляем: 1.

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Александр
Реинкарнация России, а не СССР. Реинкарнация русского православного мира, а не толерантно-миграционного. Россия древнее государство, и не одна шваль об нее зубы переломала.
Малик Гумеров
Будет народ тупеть далее и дрыхнуть , ... ломая зубы скушают .... ! Факты истории = ломая зубы от Руси оторвали Европу (Германию , Польшу , Скандинавию , Финляндию , ... и т.д.) .... , итогами 90-х оторвали и скушали 15 республик России , сегодня из них делают инструмент для войны с Россией - свои зубы берегут , чужими зубами хотят докушать Россию .... ! ... СССР зубы врагов кромсал , сегодня Россию пока кушают ! ... А народ спит ... , или наблюдает как зритель .... !
Воробей
- "А народ спит ... , или наблюдает как зритель .... !" Думаю, что известный в психологии феномен "выученная беспомощность" может помочь понять, что произошло в результате внедрения благих намерений утопистов. Должно пройти много времени, хотя бы несколько поколений, чтобы появилась возможность чего-то иного. Возможно, что этот интерес к анализу, "почему не произошла реинкарнация СССР", и является началом появления у людей способности самостоятельного понимания, без чего никаких осмысленных волевых действий быть не может. Кстати, тот период, который последовал непосредственно за эпохой диктатуры утопизма, сам по себе был очень хорошо продуман, чтобы нанести народу самую сильную психологическую травму в то время, когда тот был в особо ранимом положении.
Elena Zginnik
к 1991 году точка невозврата уже была пройдена и горбач со своими подельниками это хорошо понимал,-вот и устроили этот спектакль-преступление,начало которому было положено задолго до этого сраного ГКЧП,особенно это стало видно после пролёта Руста и последовавшие после этого чистка армии от неугодных для этих холуёв запада во главе с горбачом,разложив ВС,разложились и остальные силовики,а дальше сынки и прочая шваль из псевдо комсомольцев решила больше не работать на страну и тем более на народ,-всё было в их руках-финансы,власть,СМИ,-этим и воспользовались,а гкчеписы -это шестёрки,ускорившие процесс...
Воробей
"а гкчеписы -это шестёрки,ускорившие процесс..." Да, я тоже бумаю, что это было хитро придуманным средством изобразить фиктивную попытку восстановить СССР - с целью предотвратить реальную таковую.
Малик Гумеров
"Должно пройти много времени, хотя бы несколько поколений, чтобы появилась возможность чего-то иного" - Враг не дремлет !!! Новые поколения ... ? Какими их воспитаешь , какие знания и ценности дашь ... -кем их взрастишь = такими они и будут ! Ребенок - это глина = из него можно вылепить кого и что угодно ! Враги человечества ... знают более ... , и внедряют технологии расчеловечивания , взращивания биороботов (в частности через ювенальные технологии ! Гендерные в помошь ... ). Выжидания , надежды , .... к хорошему не ведут ! Будут насаждать свое мироустройство , на своих лживых ценностях и правилах игры с краплеными картами ... , .... и все против человека , человечества ... ! "появления у людей способности самостоятельного понимания" - без этого НИКУДА ! ... Власть предержащие будут стремится все далее увести умы от понимания реалий !!! ---------------- Реинкарация СССР невозможна ... , возможна реинкарнация концепции развития СССР = социального государства на руском менталитете , ценностях и мироустройстве = Соборности , Общинности , Справедливости ... !!! Тогда остальной мир сами примкнут к России ...!
Борис Выдрин
Перед ГКЧП и не ставилась задача реинкарнации или восстановления. Об этом свидетельствует его состав: те же грабители России, что и Гробачев с Алкашом. То-есть, для окончательного развала страны им потребовался этот спектакль, на что клюнуло множество честных людей. Организованная преступная группировка, совершившая в конце прошлого века Государственную измену Родине, развалившая могучее государство - СССР, положила начало крупнейшему в новейшей истории разграблению собственного государства в угоду интересам зарубежных руководителей и магнатов, и с целью личного корыстного обогащения. И вот уже 30 лет разграбление страны и её народа при помощи своего же марионеточного государства продолжают. О какой экономике речь, если средства производства, созданные советским народом после ВОВ, были разом разрушены или вручены своим людям для постепенной утилизации. В любом городе страны искусственно разрушенные предприятия никто не собирается реанимировать. А во главе стоят безграмотные, не специалисты. Такие же лица и в Думе. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в марте 2021 года увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,863 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. С учетом опубликованной ранее статистики, по итогам первого квартала импорт в РФ из дальнего зарубежья составил 54,926 миллиарда долларов, что на 16,2% больше, чем годом ранее (в январе-марте 2020 года показатель составлял 47,275 миллиарда долларов). "По предварительным данным таможенной статистики, в марте 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 21,863 миллиарда долларов и по сравнению с мартом 2020 года увеличился на 24,6%", — сообщает ФТС. В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции в марте 2021 года составила 53,5%, продукции химической промышленности – 19,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства – 10,2%, текстильных изделий и обуви – 5,6%. Импорт машиностроительной продукции возрос на 33,2% и составил 11,699 миллиарда долларов, химической продукции – на 28,2% (4,196 миллиарда долларов), текстильных изделий и обуви – на 23,5% (1,215 миллиарда долларов), а продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 2% (2,225 миллиарда долларов). В импорте машиностроительной продукции выросли поставки судов и плавучих средств в 8,8 раза (временный ввоз сроком более одного года), средств наземного транспорта – на 35,1%, электрооборудования – на 33,4%, механического оборудования – на 27,1%, инструментов и оптических аппаратов – на 17,7%, при этом поставки железнодорожных локомотивов сократились на 39,9%, летательных аппаратов – на 25,2%. В импорте товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции возрос на 83,6%, полимеров и каучука – на 25,4%, парфюмерно-косметических товаров – на 17,5%, продуктов органической и неорганической химии – на 10,4%, мыла и синтетических моющих средств – на 5,1%. В импорте текстильных изделий и обуви возросли поставки трикотажного полотна на 64,6%, обуви – на 37%, текстильных материалов – на 34,9%, хлопка – на 34,5%, трикотажной одежды – на 24,9%, химических нитей – на 24,8%, текстильной одежды – на 12%, химического волокна – на 10,6%, готовых текстильных изделий – на 3,4%. Рост импорта - яркое свидетельство гнилости отечественной экономики, как сырьевого придатка ТНК, с одновременным увеличением численности колониальных миллиардеров. С перспективой обнуления земных богатств и сокращения коренных народов, в первую очередь русского народа. Организаторы этого "роста" фактически выполняют ту же задачу, что и в переворот 1917-го по теориям русофобов Маркса-Энгельса -_Ленина: "Чтобы овладеть миром, нужно уничтожить Россию". У нас от тех идей сохранилось лишь представление троцкистов по перманентности революции и плане костра-России в её пламени. Последователи Ельцина сегодня выполняют ту же задачу, но путём обнуления наших земных кладовых и сокращения коренных народов, в первую очередь русского народа.
Homo Sapiens
многабукафф!
Vasily Golov
П я т о е, - это кража 360 миллиардов советских рублей - сбережений населения и пенсионеров СССР, лежавших в сберегательных кассах. Никакой кражи не было.Космос и БАМ съел все вклады населения. Отдельные комсомольцы ехали на БАМ ради полушубка,почти дубленка. БАМ и Космос дорогое удовольствие.Да удовольствие.Ради поезда только туда,на Восток,мимо границы.Погоня за техническим и технологическим уровнем- удовольствие при падении экономики.Космос,что вооружение.Нет дохода,одни расходы.
Виктор Козодоев
это детский лепет
Vlad Иванов
Как все на Руси научились хорошо и вкусно говорить, жонглировать цифрами, обличать, убеждать, призывать. Не умели и по сю пору не умеют одного - ДЕЙСТВОВАТЬ. Все ждут, что прийдет кто то: Сталин, Ленин, Черт с Дьяволом, сделает все за них, а потом скажет: кушать подано, господа! Извольте!
Виктор Козодоев
Вся беда в том, что в то время в стране не было Волевого руководителя типа Маршала Жукова Г.К. и все это закончилось в течении 2 часов, а Ельцин и Горбачев доживали остатки своих дней в матросской тишине или во Владимирском централе
Владимир Иванов
Почему не спасли СССР? Делать потому что им нечего. Как бы сказал О. Кромвель, живи он у нас в 20 веке, "не одна собака не тявкнула в защиту СССР В 1992 году"...На тот момент он всех достал и всех доконал. Всем эта жизнь обрыдла. Теперь четверть века прошло, теперь уже подзабыли. Что сделать-так уж устроен человек.
александр поплавский
Привычная пьянка в рабочее время.

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