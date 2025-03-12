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Выборы в Гренландии впервые стали элементом мировой политики

Выборы в Гренландии впервые стали элементом мировой политики

Парламентские выборы на острове прошли с необычной для них повесткойt.me/greenland24news/скриншот с видео Избирательный участок в Нууке продлил свою работу из-за высокой явки, на месте работали многие зарубежные СМИчитайте на monocle.

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