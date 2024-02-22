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Русская весна

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В США раскрыли, в каком виде останется Украина

В США раскрыли, в каком виде останется Украина

Украина может лишиться большего количества территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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Константин Самарин
Стараниями Запада, то, что останется от Украины, станет  сельхоз поветом в одном из восточных воеводств Польши.
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