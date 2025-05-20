Татьяна Лазарева*: от юмористки до фигурантки уголовных дел. Почему в России требуют лишить её бизнеса и завести новое дело Ирина ВальковаТелеведущая и актриса Татьяна Лазарева*, некогда одна из самых узнаваемых звёзд отечественного телевидения, вновь оказалась в центре общественно-политического скандала.