Татьяна Лазарева*: от юмористки до фигурантки уголовных дел. Почему в России требуют лишить её бизнеса и завести новое дело Ирина ВальковаТелеведущая и актриса Татьяна Лазарева*, некогда одна из самых узнаваемых звёзд отечественного телевидения, вновь оказалась в центре общественно-политического скандала.
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