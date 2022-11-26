Наш потерянный мир

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«Упал где-то»: Захарова о «пропаже» Зеленского после слов Дуды о ракетах в Польше

«Упал где-то»: Захарова о «пропаже» Зеленского после слов Дуды о ракетах в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова польского президента Анджея Дуды о «пропаже второй ракеты», фрагменты которой не смогли обнаружить после инцидента в Польше.

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