Как командир артдивизиона победил в критической ситуации с помощью «Гвоздики»

Командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 80 мотострелковой бригады старший офицер с позывным Одесса восток «незалежной» знает хорошо: здесь его малая родина, здесь похоронены его предки, здесь он впервые в 2012 году почувствовал, что в республике происходит что-то неладное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии