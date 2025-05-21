Командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 80 мотострелковой бригады старший офицер с позывным Одесса восток «незалежной» знает хорошо: здесь его малая родина, здесь похоронены его предки, здесь он впервые в 2012 году почувствовал, что в республике происходит что-то неладное.