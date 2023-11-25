То, чего вы больше всего хотите, вы обретёте там, где меньше всего ожидаете

ВА

Владимир Акулов

Значения и смыслы....Всё изначально бессмысленно... Мы сами ДЛЯ СЕБЯ наделяем *смыслом* какой-то знак , цель или объект... Точно также , как наполняем пустой сосуд водой , коньяком или ядом... Вот знак *0*... Какой смысл , то есть *значение* у этого знака ? Это и буква *о* , и *ноль* в математике , и знак *солнце* в пиктографическом письме древних египтян... Вот *объект* - красивая девушка Таня , работающая в твоей фирме... Если ты хозяин фирмы - Таня для тебя - простая *работница*... Если она нравится тебе как женщина , Таня для тебя *сексуальный объект*...*Смысл* этой девушки будет для тебя иной... Изначально бессмысленные вещи мы сами наделяем для себя *значениями* , *смыслами * в зависимости от того , как мы относимся к этим объектам... Большой *смысл - значение* имеют для нас объекты , которые мы полюбили , от которых мы зависим или которые нам угрожают... Мы угрозы отслеживаем в бОльшим вниманием , чем то , к чему мы привыкли. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223112600124