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  • Владимир Акулов
    Значения и смыслы....Всё изначально бессмысленно... Мы сами ДЛЯ СЕБЯ наделяем *смыслом* какой-то знак ...То, чего вы больш...
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    как всегда хрень и общие фразы, ничего дельного, кроме как жевать морковку с кабачками.Отек ступней и ло...
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    Тому, кто несмотря ни на что любит себя, невозможно полюбить другого.Женское счастье

То, чего вы больше всего хотите, вы обретёте там, где меньше всего ожидаете

То, чего вы больше всего хотите, вы обретёте там, где меньше всего ожидаете

Нет предела тому, кем мы можем стать и чего мы можем достичь, вот в чём суть поисков. Будьте тем, кем вы можете быть.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Значения и смыслы....Всё изначально бессмысленно... Мы сами ДЛЯ СЕБЯ наделяем *смыслом* какой-то знак , цель или объект... Точно также , как наполняем пустой сосуд водой , коньяком или ядом... Вот знак *0*... Какой смысл , то есть *значение* у этого знака ? Это и буква *о* , и *ноль* в математике , и знак *солнце* в пиктографическом письме древних египтян... Вот *объект* - красивая девушка Таня , работающая в твоей фирме... Если ты хозяин фирмы - Таня для тебя - простая *работница*... Если она нравится тебе как женщина , Таня для тебя *сексуальный объект*...*Смысл* этой девушки будет для тебя иной... Изначально бессмысленные вещи мы сами наделяем для себя *значениями* , *смыслами * в зависимости от того , как мы относимся к этим объектам... Большой *смысл - значение* имеют для нас объекты , которые мы полюбили , от которых мы зависим или которые нам угрожают... Мы угрозы отслеживаем в бОльшим вниманием , чем то , к чему мы привыкли. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223112600124
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