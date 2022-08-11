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Минцифры начнет оперативно блокировать сайты мошенников без решения суда

Минцифры начнет оперативно блокировать сайты мошенников без решения суда

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ создает механизм, который позволит осуществлять оперативную блокировку мошеннических сайтов без решения суда — для этого ведомству потребуется более тесное сотрудничество с Генпрокуратурой.

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