Минцифры начнет оперативно блокировать сайты мошенников без решения суда

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ создает механизм, который позволит осуществлять оперативную блокировку мошеннических сайтов без решения суда — для этого ведомству потребуется более тесное сотрудничество с Генпрокуратурой.
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ создает механизм, который позволит осуществлять оперативную блокировку мошеннических сайтов без решения суда — для этого ведомству потребуется более тесное сотрудничество с Генпрокуратурой.
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