Владимир Павленко В самом начале СВО ряд наиболее дальновидных экспертов указывал, что конечной целью политики западных держав на Украине является доведение военно-политической напряженности и конфронтации в мире до уровня Карибского кризиса 2.
Владимир Павленко В самом начале СВО ряд наиболее дальновидных экспертов указывал, что конечной целью политики западных держав на Украине является доведение военно-политической напряженности и конфронтации в мире до уровня Карибского кризиса 2.
Свежие комментарии