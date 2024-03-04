Группа «Лесоповал» вслед за Инстасамкой отменила концерт в Новосибирске 4 марта

«Внимание! Отмена концерта. Концерт группы Лесоповал 4 марта 19:00 в КК имени Маяковского отменен. По вопросам возврата обращайтесь в билетные кассы, где были приобретены билеты», — говорится в срочном сообщении концертного комплекса.
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