Группа «Лесоповал» вслед за Инстасамкой отменила концерт в Новосибирске 4 марта

«Внимание! Отмена концерта. Концерт группы Лесоповал 4 марта 19:00 в КК имени Маяковского отменен. По вопросам возврата обращайтесь в билетные кассы, где были приобретены билеты», — говорится в срочном сообщении концертного комплекса.