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«Ситуация для противника плохая». Российская армия добивает ВСУ в Донбассе

«Ситуация для противника плохая». Российская армия добивает ВСУ в Донбассе

Вчера 2,5K прочитали В то время как российские войска стабилизируют ситуацию в Курской области, фронт ВСУ в Донбассе продолжает стремительно сыпаться.

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