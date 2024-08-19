Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

В России наиболее перспективными профессиями на сегодняшний день являются профессии IT-сферы, такие, как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров.
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