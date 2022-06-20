Украинские железнодорожники остались без средств к существованию. Киев перестаёт платить ЗП бюджетникам, оказавшимся на неподконтрольных ему территориях

Киев грозит запретом на профессию всем бюджетникам, которые остались на территориях, занятых союзными войсками.
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