Вгудок

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Украинские железнодорожники остались без средств к существованию. Киев перестаёт платить ЗП бюджетникам, оказавшимся на неподконтрольных ему территориях

Украинские железнодорожники остались без средств к существованию. Киев перестаёт платить ЗП бюджетникам, оказавшимся на неподконтрольных ему территориях

Киев грозит запретом на профессию всем бюджетникам, которые остались на территориях, занятых союзными войсками.

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